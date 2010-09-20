Кабмин хочет взять из бюджета на выборы еще 8,5 млн грн

Кабинет Министров решил просить Верховную Раду выделить из Госбюджета 8,5 млн грн для финансирования местных выборов. Как сообщили Главреду в пресс-службе ВР, соответствующий законопроект был сегодня зарегистрирован в парламенте. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что заложенные в бюджете-2010 на выборы 37 009,4 тыс. грн предусмотрены лишь на содержание Центральной избирательной комиссии, и не учитывают расходы, связанные с подготовкой и проведением очередных местных выборов. В связи с этим Кабмин предлагает увеличить бюджетные назначения по программе «Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов» на 8 531,0 тыс. грн. Покрыть дополнительные расходы правительство предлагает за счет неналоговых поступлений хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность, а также задолженности за прошлые периоды по уплате части чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины» и ее предприятий. Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство сумеет в полном объеме обеспечить финансирование местных выборов, которые пройдут 31 октября.