МинЖКХ грозится уволнять начальников ТКЭ с большой задолженностью

Руководители теплоснабжающих предприятий, уровень расчетов которых за потребленный газ составляет менее 50%, могут быть уволены. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич, передает УНИАН. «Сегодня поднят вопрос об ответственности руководителей предприятий теплоснабжения за расчеты за энергоносители. Поставлен вопрос перед областными государственными администрациями, перед местными органами власти об отстранении руководителей, у которых расчеты меньше 50%. Пойдет телеграмма на области, для того чтобы они рассмотрели этот вопрос», - сказал министр. Хиврич подчеркнул, что низкие показатели расчета за газ предприятий теплокоммунэнерго не означают, что в отопительном сезоне подача газа для определенных областей будет прекращена. По его словам, после того, как руководство областей рассмотрит вопрос о целесообразности пребывания на должности того или иного руководителя предприятия ТКЭ, прежний или новый руководитель должен представить график погашения задолженности за газ, и «потом газ будет подаваться». «Я не думаю, что мы сегодня будем чью-то вину переносить на счет людей. Мы должны получить тепло в своей квартире, и нужно нормально и спокойно начать новый отопительный сезон», - добавил он.