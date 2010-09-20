Стельмах не поддерживает налог на депозиты

Введение налогообложения доходов физических лиц по банковским депозитам в варианте, предложенном в проекте Налогового кодекса, может негативно отразиться на финансовой системе Украины. Об этом заявил глава Национального банка Украины Владимир Стельмах, передает «Интерфакс-Украина». Стельмах озвучил позицию Нацбанка в том, что доход по депозитам должен сберегать вкладчикам стоимость денег. «То есть, процент в пределах инфляции не должен облагаться. Сверх инфляции – надо думать, может и надо, но необходимо выбрать оптимальный вариант», – сказал глава НБУ. По его словам, введение налога на доходы по депозитам может привести к таким нежелательным последствиям, как подорожание кредитов или уход населения из депозитов в наличные, что повлечет за собой давление на рынок товаров и давление на инфляцию. Стельмах также добавил, что налог на доход от депозитов будет сложно администрировать. Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров сообщал, что правительственный проект Налогового кодекса предусматривает введение 5% налога на доход по депозитам, которые превышают 200 тыс. грн. Текст проекта Налогового кодекса до сих пор не обнародован.