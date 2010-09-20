Полякам до конца года может не хватить газа

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG в четвертом квартале этого года может ограничить поставки газа промышленным потребителям из-за нехватки достаточного количества контрактованного топлива у главного поставщика России. Об этом PGNIG сообщила сегодня, пишет УНИАН. «Чтобы заверить поставки газа для домашних хозяйств и учреждений социального назначения PGNIG может ограничить поставки для промышленности в четвертом квартале 2010 года», - отметили в PGNIG. Глава правления компании Михал Шубский сказал на пресс-конференции, что ограничение поставок может начаться в конце октября - начале ноября, заметив, что это будет зависеть, главным образом, от погоды. Пресс-секретарь PGNIG Йоанна Закшевская-Васицкая сообщили, что компании для стабильных поставок в отопительном сезоне 2010-2011 года не хватает около 1,5 млрд кубометров газа. Она отметила, что в июле с. г. компания обратилась к «Газпрому» с просьбой заключить краткосрочный контракт для обеспечения стабильных поставок на этот сезон, но до сих пор не получила позитивного ответа. PGNIG в распространенном в понедельник пресс-релизе напомнила, что причиной проблем Польши с газовыми поставками является невыполнение с 2009 года контракта швейцарским трейдером «РосУкрЭнерго», который в 2007-2008 гг. поставлял полякам почти 25% газового импорта. Кроме того, согласно сообщению, ситуацию Польши осложняет нехватка необходимой газовой инфраструктуры, которая бы сделала возможной поставки из западного направления, что делает зависимой страну от поставок исключительно с востока. Напомним, в прошлом году «Газпром» согласился на заключение краткосрочного контракта для стабильных поставок в отопительном сезоне 2009-2010 гг.