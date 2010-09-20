Гривна на межбанке начинает падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 7,9400 грн/долл. с 7,9350 грн/долл. по итогам торгов в предыдущий рабочий день. По словам операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9350-7,9450 грн/долл., пишет «Интерфакс-Украина». Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник (как и в пятницу) воздержался от интервенций. «НБУ сегодня не проводил операции – рынок был сбалансированным. Ситуация стабильная, несмотря на громкие заявления аналитиков-аматоров. Нацбанк присутствует на рынке, и не допустит резких колебаний», - прокомментировал ситуацию директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей Круглик. Курс гривны на межбанке с начала года укрепился на 0,4% (с 7,9750 грн/долл.). Отметим, при расчете показателей проекта государственного бюджета на 2011 год используется курс 7,9500 грн/долл., тогда как госбюджет текущего года разрабатывался исходя из курсового ориентира на уровне 8,0000 грн/долл. В НБУ прогнозируют, что до конца 2010 года курс не опустится ниже уровня 7,9800-8,0000 грн/долл.