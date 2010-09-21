Обама рассказал об американской экономике

Президент США Барак Обама заявил, что восстановление американской экономики займет больше времени, чем можно было ожидать. Заявление президента США прозвучало после того, как Национальное бюро экономических исследований опубликовало свой доклад об американской рецессии, сообщает Би-Би-Си. В исследовании говорилось, что период рецессии в Соединенных Штатах продлился полтора года и оказался самым протяженным в послевоенной истории страны. По данным Национального бюро экономических исследований, рецессия началась в 2007 году, а подъем экономики возобновился в июне 2009 года.