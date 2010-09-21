Опрос инвесторов: Мировой кризис закончился

Большинство мировых инвесторов уверены в том, что финансовый кризис закончился и мировая экономика в целом стабилизировалась. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на проведенный опрос, в котором приняли участие 1408 инвесторов, аналитиков и трейдеров. 60% опрошенных считают, что кризис миновал. Европу, тем не менее, многие эксперты считают слабым звеном мировой экономики, при этом более трех четвертей опрошенных полагают, что со временем еврозона распадется, из них 20% ожидают этого в ближайшем будущем.