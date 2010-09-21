АМКУ исследует рост цен на газетную бумагу

Антимонопольный комитет Украины начал исследование рынка газетной бумаги. Исследование является реакцией на обращение председателя Национального союза журналистов Украины и руководителей ведущих украинских газет относительно безосновательного повышения стоимости этой продукции, сообщает пресс-служба АМКУ. По словам главы комитета Алексея Костусева, официальные запросы с требованием предоставить экономическое обоснование роста стоимости реализации газетной бумаги направлены ООО «Август-Украина», ООО «Визави Лтд» и ООО «Премьер-папир». Эти предприятия должны в течение недели предоставить комитету подготовленные и заверенные в установленном порядке документы, которые будут тщательно проанализированы. «Антимонопольный комитет очень обеспокоен тем, что сегодня на рынке газетной бумаги начали происходить события, которые побуждают руководителей ведущих печатных СМИ выступать с публичными обращениями к государственным инстанциям. Считаю, что это свидетельствует о серьезности ситуации, которой мы, безусловно, дадим надлежащую правовую оценку. Если здесь действительно имеет место ценовой сговор производителей и поставщиков газетной бумаги, то он будет пресечен, а нарушители – наказаны», – подчеркнул Костусев. С публичным обращением к премьер-министру Украины Николаю Азарову и галве АМКУ Костусеву обратились, в частности, газеты «Голос Украины»,«Сільські вісті», «Україна молода» и «Факты и комментарии».