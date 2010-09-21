НБУ выпускает золотую монету «Калина красная»

Национальный банк Украины (НБУ) с 24 сентября вводит в обращение золотую памятную монету «Калина красная». Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил Нацбанк в письме банкам. Согласно документу, монета номиналом 2 грн продолжит серию «Наименьшая золотая монета». Монета посвящена одному из самых любимых растений украинцев, о котором сложено много песен: калина является одним из символов Украины. Монета изготовлена из золота 999,9 пробы: масса – 1,24 г, диаметр – 13,92 мм, тираж – 10 тыс. штук. Кроме того, с 24 сентября НБУ вводит в обращение памятную монету «Украинское врачебное общество» номиналом 2 грн. Монета посвящена 100-летию со дня основания во Львове первой профессиональной общественной организации врачей. Монета изготовлена из нейзильбера: масса – 12,8 г, диаметр – 31,0 мм, тираж – 35 тыс. штук. Как сообщалось ранее, за период 1995-2010 гг. Нацбанк ввел в обращение свыше 440 видов памятных и юбилейных монет Украины, в том числе в 2009 году – 28 видов.