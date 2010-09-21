ЕС хочет провести скоростной Интернет «карпатским чабанам»

Еврокомиссар Нили Крус представила законопроект, который предусматривает доступ к скоростному Интернету даже в самых отдаленных уголках ЕС. Об этом сообщает «Немецкая волна». Комиссар ЕС по вопросам развития цифровой сферы Нили Крус считает, что и румынские чабаны высоко в Карпатах должны наконец получить возможность пользоваться высокоскоростным Интернетом. Законопроект, разработанный Крус, предусматривает создание к 2013-му году европейской сети «интернет-автобанов». «Европа уже сейчас имеет плотную сеть скоростного Интернета. Пользоваться ею может, однако, лишь четверть европейцев», - заявила Крус. Именно это еврокомиссар и хочет изменить. По ее подсчетам, создание новой инфраструктуры будет стоить от 180 до 270 млрд евро. При этом ЕС готов поддерживать развитие сети скоростного Интернета субсидиями и кредитами. Ожидается, что уже в следующем году Европейский инвестиционный банк откроет соответствующие кредитные линии. Ускорить развитие скоростного Интернета, по мнению еврокомиссара, можно при условии, если на этом рынке будут действовать как можно больше компаний. Крупные концерны должны предоставить меньшим фирмам доступ к скоростным сетям даже в том случае, если они инвестировали в их развитие деньги, требует брюссельская чиновница. «Европе нужна конкуренция. Конкуренция не даст нам уснуть», - убеждена Крус, ранее занимавшая должность еврокомиссара по вопросам конкуренции.