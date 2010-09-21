К концу года госдолг Украины может достигнуть 40% ВВП - Кинах

До конца 2010 года консолидированный государственный долг Украины может достигнуть критической отметки – 40% внутреннего валового продукта. Такое мнение высказал сегодня президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает УНИАН. «По нашим прогнозным расчетам, которые совпадают с расчетами Всемирного банка, экспертов Международного валютного фонда, консолидированный государственный долг как сумма внешнего, внутреннего и гарантированного долга может достичь до 40% ВВП, а это на законодательном уровне граница, которую нельзя переходить, потому что дальше затрагивается вопрос национальной финансовой безопасности, включая обслуживание долговых обязательств», – сказал Кинах. По его словам, пик внешних выплат наступает в 2012-2013 годах. Если до этого времени не будут проведены системные реформы по повышению эффективности и конкурентоспособности экономики, то в стране начнутся проблемы. Напомним, по данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля составил 362,097 млрд. гривен, что на 6,5% больше показателя на конец июня 2010 года.