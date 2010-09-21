Украина решила «подсластить» России жизнь

Украина в перспективе рассчитывает экспортировать в Россию до 500 тыс. тонн сахара в год. Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Сергей Мельник, сообщает УНИАН. Мельник отметил, что в ноябре, после окончания уборки сахарной свеклы, Украина и Россия детально обсудят вопросы предоставления квот на экспорт сахара. «Мы хотим начать со 100 тысяч (тонн. – Ред.) в следующем году, чтобы довести эту квоту в будущем до 500 тыс. тонн», – сказал Мельник. Напомним, в Министерстве аграрной политики ожидают, что в текущем году Украина самостоятельно обеспечит потребности страны в сахаре из свеклы нынешнего урожая. Сахарной свеклы в текущем году планируется собрать более 15 млн тонн, и после переработки можно будет рассчитывать на более 2 млн тонн сахара. В 2009 году в Украине урожай сахарной свеклы составил 10 млн тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн тонн.