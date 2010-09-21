Доверенности на авто не нужно заверять у нотариуса - Бродский

Госкомитет предпринимательства предлагает отменить отчетные и учетные документы, существование которых нецелесообразно. Комитет сейчас готовит проекты нормативно-правовых актов, которыми они будут отменены, сообщает пресс-служба комитета. В частнсоти, речь идет о бланках удостоверений на командировку, нотариально заверенных доверенностей на управление автомобилями, путевых листы государственных служебных автомобилей и других. «Все эти документы являются анахронизмами, - заявил глава комитета Михаил Бродский. - Например, бланк командировки не является документом бухгалтерской отчетности, его нетрудно подделать. Вместе людей заставляют проставлять на нем печати, тратить время, хотя, была человек в командировку, можно легко проверить с билетами. Этот документ - просто лишний административный барьер». Необоснованно существование и путевых листов, выдаваемых водителям государственных служебных автомобилей. Этот документ не позволяет контролировать пробег автомобиля, ведь для этого необходимо фиксировать показатели спидометру или показатели количества потраченного горючего. В то же время отметка врача на путевом листе дублируется в журнале прохождения медосмотра и допуска водителя к работе. Отмена формальных и нецелесообразных бумаг позволит государству сэкономить существенные средства на печатании бланков многомиллионными тиражами и уменьшить административное бремя, считают в комитете.