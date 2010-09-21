Украина соберет меньше 40 млн тонн зерна

Урожай зерна в Украине в 2010 году составит 38 млн тонн в весе после доработки. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики Украины Сергей Мельник, сообщает «Интерфакс-Украина». «Ожидается 38 млн тонн зерна в учетном весе», - сказал. Мельник также сообщил, что Украина уже поставила на экспорт около 3 млн тонн зерна нового урожая. Это преимущественно пшеница и ячмень. Кроме того, он отметил, что под урожай 2011 года агрохозяйства посеяли озимые на более чем 2 млн га. Напомним, ранее в Министерстве аграрной политики заявили, что в этом году ожидают не больше 40,5 млн тонн зерна. Этого объема, по словам представителей министерства, должно хватить на обеспечение внутренних нужд страны.