«Богдан» готовится выпустить троллейбусы для Крыма

Корпорация «Богдан» начала подготовку производственных мощностей для организации производства троллейбусов на территории автономии, сообщает «Крымское информационное агентство». По словам директора ДП «Автосборочный завод №1» ПАТ «Автомобильная компания «Богдан Моторс» Владимира Гунчика, при условии своевременного финансирования до конца года с конвейера крымской производственной площадки сойдет 61 троллейбус. «Это позволит Крыму не только обновить устаревший троллейбусный парк, но и создать новые рабочие места для жителей автономии», – сказал Гунчик. Напомним, 2 сентября текущего года ДП «Автосборочный завод №1» ПАТ «Автомобильная компания «Богдан Моторс» был признан победителем тендера на поставку Крыму 61 троллейбуса.