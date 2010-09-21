«Укрвакцина» будет судиться с американской компанией

Государственное предприятие «Укрвакцина» подало иск в федеральный суд в Портленде, штат Орегон (США) к американской компании. Иск подан с целью возмещения ущерба, нанесенного в результате мошенничества, сговора и нарушений в соответствии с законом США о рэкете и коррумпированных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Согласно сообщению, в период с 2008 по 2009 годы американская компания, которая принадлежит офшорным фирмам, зарегистрированным в Белизе и на острове Ниуе в южной части Тихого океана, сыграла ключевую роль в сговоре с целью незаконного завышения цен на миллионы доз вакцин, предназначенных для использования в украинской системе здравоохранения. Согласно материалам дела, вышеупомянутая компания и другие участники сговора использовали офшорные подставные фирмы для отмывания денежных поступлений, полученных в результате своих махинаций, через банки в Латвии, США и других странах. «Предполагается, что в махинациях было задействовано свыше 50 млн. дол. США, выплаченных «Укрвакциной» на протяжении нескольких лет. Об этом стало известно в результате проверок международного финансового аудита», - сказано в сообщении. Также пресс-служба министерства отмечает, что информация о ходе судебного разбирательства иска не может быть разглашена, поскольку дело связано с должностными лицами иностранных государств.