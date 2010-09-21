ЕБРР дал Украине кредит на энергоэффективность

Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украине кредит на сумму 130 миллион долларов на финансирование проектов, связанных с повышением энергоэффективности. Об этом сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции в Одессе сообщил руководитель проекта «Украинская программа повышения энергоэффективности» Андерс Лунд, пишет «Думская.net». В частности, ЕБРР предоставит Одессе кредит на сумму 20 миллионов евро на реконструкцию теплотрасс КП «Теплоснабжение города Одессы». Лунд отметил, что Украина потребляет сегодня энергоносителей в три раза больше, чем европейские страны, поэтому на производство одного и того же продукта тратится энергоресурсов в три раза больше чем в ЕС, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности украинских изделий. Кроме того, эксперт заявил, что Украине, возможно, следует пойти по «шведскому пути» и вместо газа постепенно перейти на биотопливо.