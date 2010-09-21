Лавров рассказал, сколько РФ одолжила странам СНГ

Россия в период глобального кризиса предоставила странам СНГ более $4,6 млрд в виде льготных кредитов и безвозмездной помощи. Об этом на 65-ой сессии Генассамблеи ООН по Целям развития тысячелетия сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет «Интерфакс». «По нашей инициативе создан антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества в размере 10 миллиардов долларов, из которых 7,5 миллиардов внесла Россия», - сказал Лавров. Кроме того, он отметил, что РФ в четыре раза увеличила помощь развивающимся странам. «Россия увеличивает свой вклад в содействие развитию развивающихся стран. В 2008 году российская помощь развивающимся странам составила $220 млн, а в 2009 году - $800 млн. И это без учета списания задолженности, объемы которой измеряются миллиардами», - заявил глава российского МИДа. Напомним, в июне Россия выделила кредит Украине в размере 2 млрд долл.