Гривна вернулась на утраченные позиции

Курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 7,9395 грн/долл. - с 7,9400 грн/долл. по итогам торгов в предыдущий день, сообщает «Интерфакс-Украина». По словам операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9360-7,9430 грн/долл. Национальный банк Украины (НБУ) во вторник продавал валюту по курсу 7,9350 грн/долл., а также заявил о готовности покупать по 7,9180 грн/долл. «Предложение сократилось – не было достойных продавцов. Поэтому сегодня Нацбанк и продавал валюту», - сказал дилер одного из столичных банков. Курс гривны на межбанке с начала года укрепился на 0,4% (с 7,9750 грн/$1). Напомним, 20 сентября, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился до 7,9400 грн/долл. - с 7,9350 грн/долл. по итогам торгов в предыдущий рабочий день.