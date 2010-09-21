Гречка в России подешевела

Цены на гречневую крупу, побившие за последние месяцы все рекорды, на минувшей неделе начали снижаться,сообщает “Интерфакс”. Согласно имеющемуся в распоряжении "Интерфакса" анализу, проведенному ООО "ПроЗерно", за неделю с 10 по 17 сентября цена гречневой крупы 1-го сорта (на условиях EXW) снизилась с 47 950 рублей до 47 500 рублей за тонну. Снижение произошло в основном за счет регионов Западной Сибири, где цена гречки снизилась до 43 500 рублей за тонну против 44 000 рублей неделей ранее. В то же время в центральном районе подорожание этой крупы продолжилось. В Поволжье цены не изменились. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по результатам проверок обоснованности роста цен на гречневую крупу в ряде регионов возбудила дела в отношении ее поставщиков.