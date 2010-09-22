Курс доллара рекордно упал по отношению к евро

Курс доллара упал по отношению к евро до самого низкого за последние шесть недель уровня, передает ИТАР-ТАСС. По словам экспертов, таким образом рынок отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции центрального банка, о намерениях предпринять меры монетарного характера для стимулирования экономики страны. К закрытию торгов в Нью-Йорке доллар упал по отношению к евро на 1,4 процента. За один евро давали 1,3248 доллара. Этот показатель - самый низкий с 9 августа этого года. Японская иена также окрепла по отношению к американской валюте. За один доллар брокеры предлагали во вторник 85,09 иены, что на 0,7% выше уровня предыдущего дня.