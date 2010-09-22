Азаров докажет преимущества налоговой реформы

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил членам правительства разъяснить депутатам необходимость принятия предложенного варианта Налогового кодекса. Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров, сообщает УНИАН. «Нам нужно поработать с комитетами, фракциями, народными депутатами и доказывать, какие преимущества даст налоговая реформа отраслям, за которые они отвечают, какое новое качество жизни и состояние общества это может обеспечить», - сказал Азаров. Глава правительства выразил уверенность, что Налоговый кодекс будет принят Верховной Радой, и в связи с этим поручил Минюсту, Минфину, ГНАУ и другим министерствам и ведомствам начать разработку нормативно-правовых актов, которые необходимы для введения в действие Налогового кодекса.