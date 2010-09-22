ЕБРР: Деятельность «НИБУЛОНа» – это новое качество во благо Украины

22 сентября 2010, 11:38

Высокопоставленная официальная делегация Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) высоко оценила выполнение масштабной инвестпрограммы лидера аграрного рынка Украины компании «НИБУЛОН» по возрождению судоходства по Днепру и другим рекам страны, ставя ее в пример как качественно новой, передовой и социально ответственной в деле преодоления финансового кризиса в Украине и выхода страны на новые экономические рубежи. Такие выводы делегация ЕБРР во главе с директором от Европейской Комиссии Вассили Лелакисом сделала по итогам посещения перегрузочного терминала ООО «СП «НИБУЛОН» в Николаеве, а также ознакомившись с деятельностью ОАО «Вадан Ярдс Океан», которое строит «нибулоновский» флот. С подобным визитом дирекция ЕБРР приезжает в Украину раз в 2 года. Финансисты из 15 европейских стран ознакомились с работой зерноперегрузочного терминала, осмотрели новый административно-лабораторный комплекс и обсудили с генеральным директором сельхозпредприятия «НИБУЛОН», Героем Украины Алексеем Вадатурским реализацию инвестпрограммы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Как сообщалось, в июне ЕБРР выделил «НИБУЛОНу» кредит на $50 млн для реализации инвестпроекта компании по возрождению судоходства по украинским рекам. Лелакис особо отметил, что глубоко впечатлен темпами и масштабами деятельности «НИБУЛОНа» в строительстве элеваторов, речных терминалов и создании своего флота. ЕБРР ценит таких клиентов и готов к сотрудничеству в дальнейшем с «НИБУЛОНом» по новым проектам. Как отметили члены делегации, мировой финансовый кризис негативно повлиял на объемы кредитования ЕБРР Украины, снизилось также количество заемщиков. Однако именно аграрный сектор стал единственным, который демонстрирует в условиях кризиса рост, поскольку потенциал сельского хозяйства крайне перспективен для развития Украины. В этой связи ЕБРР намерен и в дальнейшем кредитовать ведущие предприятия отрасли как «НИБУЛОН». Патриотическую идею возрождения судоходства в Украине вместе с европейскими банкирами поддержали глава Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов и мэр города Николаева Владимир Чайка. Они убеждены инвестпрограмма «НИБУЛОНа» должна получить статус Национальной. Круглов, в частности, охарактеризовал «НИБУЛОН» как одного из мощнейших инвесторов аграрного сектора, который ведет системный бизнес с четкой логистикой - от поля до терминалов и судов-зерновозов. «Главная задача власти сегодня состоит в том, чтобы снять всяческие бюрократические препоны. Ибо мы заинтересованы, чтобы таких проектов на Николаевщине реализовывалось как можно больше», - подчеркнул Круглов. «Я не думаю, что у нас в Украине может быть более серьезный и системный проект, чем проект «НИБУЛОНа». Для нас это весьма важно, ибо это – прежде всего, поступления капитала, а с другой стороны, самое главное, - это доверие иностранных государств к нашим субъектам хозяйствования и к самой Украине. Это положительный сигнал для европейских стран, что в нашей стране стабильно, создан благоприятный климат, можно реализовать инвестпроекты, получая прибыль», - отметил Круглов. В свою очередь мэр Николаева Владимир Чайка подчеркнул: «Николаев открыт к сотрудничеству. Каждое мое решение направлено на привлечение инвестиций и на дальнейшее раскрытие города Николаева и повышение нашего имиджа в мире. Большая часть денег, которые были выделены банком Украине, работает сегодня на «НИБУЛОН», а значит и на Николаев, на регион и на всю Украину. Такой проект является национальным и должен быть поддержан Президентом Украины, Кабинетом Министров и Верховной Радой». Сам Вадатурский отметил, что сотрудничество с ЕБРР не заканчивается одним кредитным соглашением: «Мы имеем долгосрочные планы сотрудничества. Мы предоставили инвестиционную программу на заимствование около $200 млн. Считаю, что мы вместе успешно реализуем это инвестпроект». «Сотрудничество с ЕБРР – это школа рыночных отношений для нашего молодого коллектива. Это партнерство является престижным и имеет большое значение не только для нашей компании. Мы гордимся тем, что среди многих компаний Украины ЕБРР выбрал именно нас как надежного заемщика. Благодаря этому сотрудничеству мы успешно реализуем патриотическую программу возрождения Днепра и Южного Буга как транспортных артерий Украины», - добавил Герой Украины. Делегация ЕБРР также интересовалась инвестклиматом в стране, основными препятствиями при проведении финансово-хозяйственной деятельности, а также влиянием на условия ведения бизнеса в связи с принятием Налогового кодекса. Отдельный блок вопросов касался регулирования рынка экспорта зерна, которые Вассили Лелакис намерен обсудить на встрече с премьер-министром Украины по итогам своего пребывания в стране. Директор ЄБРР в Украине Андре Куусвек также поинтересовался, какие преимущества могла бы получить компания «НИБУЛОН» при предоставлении ее инвестпрограмме по возрождению судоходства реками статуса национальной. В этой связи Вадатурский отметил, что этот статус содействовал бы повышению эффективности инвестпроекта, а также снял бы искусственные и бюрократические преграды при прохождении согласительных и других регуляторных процедур при его реализации. Лелакис высказал восхищение работой компании «НИБУЛОН», особо отметив: «Во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым я обязательно сообщу, что сегодня в Украине существует такая компания, которая работает во благо государства».

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