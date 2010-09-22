Украина опять начала продавать РФ электроэнергию

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с 31 августа возобновило коммерческие поставки электроэнергии по направлению в Российскую Федерацию. Об этом сообщил журналистам директор ГПВД «Укринтерэнерго» Максим Кучер, пишет УНИАН. По его словам, поставки электроэнергии в Россию осуществляются на основании коммерческих договоров, заключенных «Укринтерэнерго» и ОАО «Интер РАО ЕЭС» во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в апреле т. г. в Сочи. Кучер отметил, что договоры действуют до конца 2010 г. с возможностью их продления. По словам директора «Укринтерэнерго», поставки электроэнергии в Россию осуществляются неровным графиком преимущественно в пиковые часы. «Сегодня эти договоренности реализуются только в ночные часы, что позволяет сократить количество пусков и остановок генерирующего оборудования тепловых электростанций Украины, а также в целом улучшить экономику энергорынка», - сказал он. Кучер уточнил, что с 31 августа до настоящего времени из украинской энергосистемы в сторону РФ было экспортировано около 40 млн кВт/ч электроэнергии. Он также добавил, что в настоящее время украинская сторона изучает вопрос экономической целесообразности обратного импорта электроэнергии из России для оптимизации и покрытия возможного дефицита электроэнергии в ОЭС Украины. Напомним, Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии в Россию с августа 2006 года. Экспорт электроэнергии в данном направлении осуществлялся в качестве взаимозачетов по сальдированным перетокам. До прекращения экспорта Россия являлась одним из крупнейших импортеров украинской электроэнергии наряду с Молдовой и Беларусью.