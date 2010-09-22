Коалиция ФРГ поднимает стоимость страховых медицинских взносов

Правящая коалиция ФРГ утвердила проект реформы системы здравоохранения, против которого выступали профсоюзы, оппозиция и объединения работодателей. Реформа предусматривает повышение страховых взносов в больничные кассы, сообщает «Немецкая волна». Для 50 миллионов жителей страны, застрахованных в больничных кассах, реформа означает повышение размеров страховых взносов: с 1 января 2011 года они возрастут с 14,9 до 15,5 процента. При этом соответствующие отчисления работодателей и личные взносы работающих по найму увеличатся соответственно на 0,3 процента. Дополнительные взносы, которые больничные кассы могут потребовать от застрахованных граждан для покрытия дефицита своих бюджетов, также могут возрасти. Их размер не должен превышать двух процентов годового дохода пациентов. Некоторые экономисты ожидают, что до 2020 года сумма дополнительного взноса для каждого застрахованного может достичь 80 евро в месяц. Правительство в Берлине надеется, что новая реформа поможет залатать брешь в бюджете касс обязательного больничного страхования, которая, согласно оценкам, в 2011 году может составить от 10 до 11 млрд евро. «Нам удалось решить проблему 2011-го и последующих годов», - заявил министр здравоохранения ФРГ Филипп Реслер. Новая реформа вступит в силу, если ее утвердит немецкий парламент. Голосование в бундестаге по этому вопросу должно состояться осенью текущего года.