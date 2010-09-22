Европарламент создал единую систему финансового надзора

Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов одобрили создание общеевропейских органов финансового надзора для предотвращения новых кризисов. Эти структуры приступят к работе с 1 января 2011 года, сообщает «Немецкая волна». С 1 января 2011 года общеевропейские органы вместе с национальными будут следить за положением дел в банковской и страховой сферах, а также в торговле ценными бумагами, чтобы более эффективно предотвращать новые финансовые кризисы. Эта мера призвана устранить недостатки нынешней системы, при которой национальные финансовые контролеры 27 стран-членов ЕС не имели возможности контролировать риски банков, работающих в масштабах Европы, а иногда даже действовали друг против друга. С начала 2011 года роль общеевропейского "финансового надзирателя" возьмет на себя совет по предотвращению системных рисков, который будет действовать под эгидой Европейского Центробанка. Он должен своевременно предупреждать о таких угрозах, как надвигающийся кризис на рынках недвижимости сразу нескольких европейских стран. В таких случаях совет сможет напрямую давать указания поднадзорным финансовым компаниям. В течение первых пяти лет руководить новым органом будет глава ЕЦБ, затем наступит очередь глав Центробанков стран, не входящих в зону евро, например Великобритании. До сих пор вопросы финансового надзора находились исключительно в компетенции национальных органов.