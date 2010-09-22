Налоговый кодекс запечатал все дыры бюджета - Тигипко

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко считает, что, благодаря новому Налоговому кодексу, текст которого был опубликован сегодня, увеличатся поступления в бюджет без вреда для населения и предпринимателей. Об этом Тигипко заявил сегодня во время парламентских слушаний «Экономические реформы – реальность и ожидания украинского бизнеса», сообщает корреспондент «Главреда». «Налоговый кодекс увеличит поступления в бюджет, - сказал Тигипко. - В Налоговом кодексе запечатаны все дырки, через которые уходили деньги». Тигипко подчеркнул, в частности, что теперь невозможно вывести деньги из бюджета через страхование. «Мы работаем классически: снижая налоги, расширяем налоговую базу», - сказал вице-премьер. Он также поблагодарил всех присутствующих в зале парламента за участие в обсуждение.