С сэконд-хэндом работают 30 тыс. харьковчан

В Харьковской области из-за запрета на ввоз на территорию Украины одежды сэконд-хэнд потеряют работу около 30 тысяч человек. Об этом заявил на митинге в Харькове вице-президент Ассоциации дилеров одежды Хамед Рахими. «Я против закрытия сэконд-хэнда», сказал он, - передает УНИАН. По его словам, в целом же по Украине работу могут потерять до 1 млн. человек. Рахими отметил, что на одного жителя Украины приходится 1,5 кг бывшей в употреблении одежды, и около 80% украинцев являются покупателями этой продукции, поэтому запрет на ввоз будет невыгодным для значительной части общества. «Харьков считается столицей сэконд-хэнда в Украине. Основная масса товара, которая завозится в Украину, заходит в Харьковскую область. Из 73 тыс. тонн по Украине в Харьковскую область заходит около половины и распределяется по Восточной Украине», - подчеркнул он.