Квадратные метры еще подешевеют - эксперты

Весной начнется вторая волна снижения цен на недвижимость. Об этом «Известиям в Украине» сообщил председатель Союза специалистов по недвижимости Киева Александр Рубанов. «Наибольшее падение предвидится в секторе недвижимости бизнес-класса. Там цена «квадрата» упадет еще на 10% по отношению к нынешней стоимости», - пояснил Рубанов. Специалисты объясняют падение цен на недвижимость тем, что купить желанные метры за наличные может ограниченное количество нуждающихся в жилье. С возникновением дешевых ипотечных линий падение цен остановится. Но, по словам гендиректора агентства недвижимости «Благовест» Ирины Луханиной, для того чтобы рынок недвижимости повернулся в сторону активного кредитования, необходимо возобновление кредитования в иностранной валюте и снижение кредитных ставок, причем ставки должны быть фиксированными. Исходя из существующей ситуации можно утверждать, что до значительного оживления ипотечного кредитования пока далеко.