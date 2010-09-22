Россия инвестирует триллионы в программу вооружений

Россия потратит на госпрограмму вооружений около 22,5 триллионов рублей за десять лет. Об этом заявил сегодня вице-премьер страны Сергей Иванов, передает «Эхо Москвы». Иванов подчеркнул, что в эту сумму входят расходы на закупку вооружений и военной техники как для Министерства обороны, так и для других силовых ведомств. Программа до конца этого года должна быть утверждена президентом. Большая часть суммы – порядка 19 триллионов – будет потрачена на нужды Минобороны, оставшиеся деньги будут выделены в интересах других силовых структур, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.