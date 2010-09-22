Минтрас заявляет, что заботится о водителях по-европейски

Министерство транспорта и связи разработало положение о времени работы и отдыха водителей транспортных средств. В ведомстве считают, что «сделали существенный шаг к обеспечению в Украине европейского уровня качества рынка автоперевозок», сообщает пресс-служби Минтранса. По данным государственной статистики, 75% ДТП совершено по причинам неадекватных действий водителя в конкретной дорожной ситуации. Подавляющее большинство ДТП с тяжкими последствиями случаются после 12-16 часов работы водителя: он переутомляется и засыпает за рулем. «Вопрос безопасности на дорогах не может быть предметом компромисса», - считает министр транспорта Константин Ефименко, подчеркивая, что считает его предметом строгого контроля всех профильных структур. Министр отметил, что Украина присоединилась к международному законодательству по вопросам безопасности движения и защиты прав работников сферы автоперевозок и данное Положение гармонизирует отечественное законодательство с требованиями Конвенции о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте № 153, принятой Международной организацией труда. Этот документ также постепенно вводит применение цифровых тахографов, что дает возможность осуществлять контроль не только за периодами работы, управления, отдыха, но и о скорости движения в течение всей рабочей смены. Положение о рабочем времени вступило в силу согласно регистрации соответствующего приказа в Министерстве юстиции Украины от 14.09.2010 г. № 811/18/06.