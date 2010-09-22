Курс гривны на межбанке не изменился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду сохранился на уровне 7,9395 грн/долл., сообщает «Интерфакс-Украина». По словам операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9370-7,9420 грн/долл. Национальный банк Украины в среду продавал валюту по курсу 7,9367 грн/долл. и заявил о готовности покупать по 7,9190 грн/долл., тогда как во вторник - по 7,9350 грн/долл. и 7,9180 грн/долл. соответственно. «Спрос на валюту продолжает править бал. Его влияние на курс сдерживают интервенции Нацбанка», - прокомментировал ситуацию на рынке дилер одного из столичных банков. Курс гривны на межбанке с начала года укрепился на 0,4% (с 7,9750 грн/долл.).