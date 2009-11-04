С «Газпромом» шутки плохи. Либо плати – либо «газовая война»

2 ноября Президент Украины Виктор Ющенко обратился к Кабинету Министров Украины с требованием срочно пересмотреть невыгодные для Украины газовые контракты от 19 января 2009 года.

Но, к сожалению, Президент опоздал на четыре месяца. Согласно контракту, предложения по поводу изменений можно было вносить до 1 июля 2009 года. Об этом, а также о главных недостатках упомянутых контрактов и о состоянии расчетов НАК «Нефтегаз Украины» с «Газпромом» в пресс-центре «Главреда» рассказал эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.



Серьезные недостатки контрактов: завышенные объемы и цены



«Контракты, подписанные 19 января, имеют очень серьезные недостатки. Прежде всего, это касается объемов поставок, которые явно завышены. Второй минус - это, безусловно, базовая цена на природный газ, которая тоже завышена. Если анализировать ценовую конъюнктуру в Европе, то с учетом транзитного плеча, базовая цена для Украины завышена приблизительно на 40-50 долларов США.

Также мне кажется, что серьезным недочетом существующих контрактов есть то, что объемы учитываются поквартально, то есть штрафы могут назначаться Украине согласно контрактам поквартально, тогда как для стран Европы - погодично. И, безусловно, очень жесткий порядок уплаты за природный газ тоже идет не на пользу Украине».



Предложение Президента запоздало



«Предложение Президента, по-видимому, пригодилось бы несколько раньше - сейчас маловероятно, чтобы эти соглашения были пересмотрены. Потому что, во-первых, в контракте есть соответствующий пункт, согласно которому условия контракта могут рассматриваться только за полгода до периода поставок природного газа, то есть до 1 июля.

Если Украина хотела внести соответствующие изменения в контракты, она должна была подать эти предложения до 1 июля 2009 года. Если она хочет внести изменения в контракты 2011 года, то, соответственно, эти изменения должны быть предложены до 1 июля 2010 года».



Самое страшное – не объемы поставок, а расчеты за потребленный газ



«Объемы поставок - не самая страшная тема для Украины, потому что 1 сентября премьер-министр Украины и премьер-министр России договорились, что в этом году не будут применяться санкции к Украине. И мы видим, что действительно эти договоренности выполняются, несмотря на то, что, по моим расчетам, по итогам года Украина недоберет около 7 миллиардов кубических метров природного газа от минимального количества, предусмотренного контрактом на год.

Больше тревожит вопрос оплаты, потому что мы знаем: 7 ноября наступает время уплаты за природный газ, который Украина потребила в октябре на сумму около 500 миллионов долларов США. Средств у НАК «Нефтегаза» нет, с бюджетом тоже большие сложности».

«Безусловно, НАК «Нефтегаз» - компания, имеющая серьезные проблемы, ее нужно реформировать. Но за столь короткое время, перед президентскими выборами, реформировать ее не удастся, поэтому на сегодняшний день основная задача - это не пересмотр контрактов, а концентрация на проблеме платежей».



Чем рассчитываться за газ? Есть вариант



«Кое-кто считает, что, если Украина не уплатит за природный газ, то Россия все равно не прекратит его поставлять. Но мне кажется, это не так, о чем свидетельствуют разговоры премьер-министра Путина с европейскими руководителями, в том числе с премьер-министром Швеции, страны, которая сейчас председательствует в ЕС. Эта информация уже доведена до руководителя Еврокомиссии Баррозу, он тоже сказал, что не будет вмешиваться в коммерческие споры Украины и России. Поэтому мне кажется, что не нужно рисковать имиджем Украины, а необходимо выработать модель, согласно которой оплата была бы проведена.

На сегодняшний день, я думаю, единственный выход - рефинансирование государственных банков Нацбанком и кредитование за счет этой схемы НАК «Нефтегаза», а затем НАК «Нефтегаз» рассчитается с «Газпромом».



С «Газпромом» шутки плохи. Либо плати – либо «газовая война»



«Мы знаем, что будет, если Украина не рассчитается до 7 ноября. Тогда, согласно контрактам, возникает ситуация, при которой Украина должна на следующий месяц осуществлять расчеты уже по предоплате. А осуществлять расчеты по предоплате чрезвычайно сложно, и риски неплатежей только повышаются.

То есть, если Украина не сможет выработать механизм расчетов и полностью рассчитаться, это может поставить под угрозу поставки природного газа в Украину. Более серьезная проблема может возникнуть, если эти расчеты будут незначительными и возникнет очень большая задолженность. В таком случае может вспыхнуть конфликтная ситуация с поставками газа и в Европу, несмотря на то, что в техническом соглашении записано, что Россия должна поставлять минимум 70 миллиардов кубических метров газа для надежности транзита.

Мы знаем заявления господина Миллера (Алексея Миллера – главы правления ОАО «Газпром». – Ред.). Он сказал, что Украина должна выполнять условия, а Россия будет четко соблюдать контрактные обязательства. Поэтому надеяться на какую-то милость со стороны «Газпрома» не приходится.

Если кто-то в Секретариате Президента надеется на милость «Газпрома», то не нужно этого делать. Президентской структуре нужно подключить Нацбанк и урегулировать этот вопрос, а не играть с огнем».



Сегодня цена за газ справедливая. Завтра будем переплачивать $40



«Если исходить из той конъюнктуры долгосрочных контрактов, которые сейчас существуют в Европе, то цена 209 долларов для Украины, на мой взгляд, отвечает уровню европейских цен. Но следует учесть, что у Украины на этот год скидка 20%, и получается эта цена благодаря тому, что Украина имеет заниженный тариф на транзит.

Но в будущем году таких льгот для Украины не будет. А значит, возрастет цена, хотя вырастет и стоимость транзита. Поэтому мне кажется, что уже с 2010 года цена будет завышена приблизительно на 40 долларов США по отношению к долгосрочным контрактам в Европе. А если говорить о спотовых контактах, то цена на спотовых рынках Европы в настоящий момент вообще в два раза ниже, чем по долгосрочным контрактам».



Газ собственной добычи может обеспечить 90% нужд Украины



«Если бы Украина имела хорошую систему управления НАК «Нефтегаза» и законодательство, и власть способствовала бы инвестированию, то Украина могла бы увеличить добычу природного газа приблизительно вдвое и добывать природный газ на уровне 40 миллиардов кубометров.

А если добавить к этому меры энергосбережения и энергоэффективности, инновационные технологии, то Украина, фактически, на 90% могла бы обеспечить себя природным газом, а 10% могла бы закупать или у России, или строить терминалы сжиженного газа».

«В Украине прогнозные запасы природного газа составляют около 5-7 триллионов кубических метров, но пока в стране нет нормального инвестиционного климата, потому инвесторы не идут. Следовательно основная задача - снизить риски для инвесторов. Нужно серьезно усовершенствовать законодательство о недрах и усилить работу нашей судебной власти. Все зависит от нас самих, от нашей власти: если она будет эффективной, честной, будет работать на интересы государства, а не только на интересы собственного кошелька, тогда у Украины есть абсолютно все для того, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность и добывать необходимое количество газа за счет привлечения инвестиций».

«Очень многие фирмы с мировым именем хотят работать в Украине. Это и «Шеврон», и «Shell», и «Эксон Мобайл», и другие мощные фирмы. Я уже не говорю о «Венко» - это отдельная история». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Ющенко опоздал с пересмотром газовых контрактов На милость «Газпрома» рассчитывать не приходится – эксперт В 2010-м Украина будет переплачивать за газ $40 Эксперт рассказал, где найти деньги на оплату долгов за газ