На мировых рынках подешевела нефть

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 22 сентября, снизились. Это произошло на фоне неожиданного роста запасов топлива в США за прошедшую неделю, сообщает агентство Reuters. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil, упала на 0,26 доллара - до 74,71 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,47 доллара - до 77,95 доллара за баррель. Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 сентября, увеличились на 0,9 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали падения на 1,75 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также, в свою очередь, увеличились - на 1,6 миллиона баррелей и на 0,4 миллиона баррелей, соответственно.