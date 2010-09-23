У России есть возможности для развития военного сотрудничества с Ираном

У России остаются возможности для развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном, несмотря на введение жестких ограничений. Об этом заявил заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, передает русская служба “Би-би-си”. Таким образом он прокомментировал перспективы российско-иранского взаимодействия в этой сфере после подписания Дмитрием Медведевым указа о запрете на передачу Ирану ракетных систем С-300 и других видов современных вооружений. "Указ охватывает семь категорий вооружений, по которым не будет возможности развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном", - цитирует агентство российского дипломата. "Однако есть и другие направления и проекты, где такая возможность есть", - подчеркнул Рябков. По его мнению, несмотря на присоединение к режиму санкции в соответствии с резолюцией СБ ООН 1939, российско-иранское военно-техническое сотрудничество не будет полностью прекращено, остаются возможности для его развития.