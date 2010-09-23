Обама: необходимо изменить подход к вопросам помощи и развития

Президент США Барак Обама заявил, что мировое сообщество рискует столкнуться с невозможностью достижения заявленных амбициозных целей в борьбе с бедностью, если не изменит своего подхода к вопросам помощи и развития. Об этом он заявил во время выступления на саммите ООН, передает русская служба “Би-би-си”. Изменение подхода Обама назвал развитие глобальным стратегическим вопросом. Президент США пообещал работать с теми странами, которые стремятся выбраться из бедности. Однако он отметил, что США должны быть более внимательны в том, что касается того, как распределяется помощь.