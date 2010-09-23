Изюм и Первомайск получат статус депрессивных территорий

Подготовлены и уже направлены в Кабинет Министров письма о присвоении статуса депрессивных территорий двум городам – Изюму и Первомайскому Харьковской области. Об этом, как стало известно ZIK, сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА. «Это даст возможность в первую очередь учитывать такие территории при инвестировании государством определенных средств в различные предприятия или социальную сферу», – сообщил председатель ОГА Михаил Добкин во время брифинга по итогам рабочей поездки в Изюмский район.