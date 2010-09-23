Корпорация Roshen построит в России третью кондитерскую фабрику

Корпорация Roshen, крупнейшая кондитерская компания Украины, планирует строительство производственно-распределительного комплекса на территории с. Косыревка (Липецкая обл., РФ), передает Интерфакс-Украина. Планируемый объем инвестиций в проект составит $250 млн. Как говорится в сообщении корпорации, это будет ее третья производственная площадка на территории России производственной мощностью 253 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Строительство будет начато в 2011 году, а его окончание планируется в 2016 году. Комплекс разместится на площади около 23 га и будет включать в себя кондитерскую фабрику и распределительный центр. Фабрика будет специализироваться на производстве высококачественной шоколадной продукции. Предполагается, что в пятиэтажном корпусе фабрики площадью 63 тыс. кв. м будут размещены около 40 производственных линий, а всего в производстве будет занято около 3,5 тыс. чел. На территории комплекса будет возведен также распределительный центр (класс А) общей площадью около 70 тыс. кв.м. Он будет выполнять задачи хранения сырья и готовой продукции для новой кондитерской фабрики, а также для действующих фабрик корпорации Roshen в г. Липецке и с. Сенцово (Липецкая обл.). Напомним, в состав корпорации Roshen входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), а также Липецкая кондитерская фабрика (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Латвия).