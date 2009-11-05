Путин ГАЗует

После непродолжительного затишья Россия вновь активно заявляет о том, что в Украине есть проблемы с оплатой за российский газ.

Несмотря на то, что Украина на протяжении последнего года исправно и вовремя платила России за использованный газ, а министр Минтопэнерго Юрий Продан уверил всех в своевременных расчетах «Нафтогаза» за использованный российский газ, такие критические заявления российского премьера снова воскресили повод украинско-российских газовых войн прошлых лет.





Сначала премьер-министр России Владимир Путин заявил о неспособности Украины заплатить за российский газ в ходе встречи с руководством партии «Единая Россия», потом то же сказал при телефонном разговоре с премьер-министром Швеции, которая с начала нового года будет председательствовать в ЕС. А совсем недавно во время пресс-конференции обратился к ЕС с просьбой одолжить Украине денег для оплаты российского газа.



По мнению опрошенных нами экспертов, причин такой активизации газовых заявлений со стороны России несколько. Во-первых, именно зимой перебои с поставкой энергоресурсов наиболее ощутимы.

Во-вторых, впереди у Украины президентские выборы, и влияния со стороны России на их ход не избежать. В-третьих, у «Газпрома» возникают трудности с продвижением собственных обходных газопроводов в Европу – Южного и Северного потоков. Следовательно, именно с помощью дискредитации Украины россияне хотят подсказать европейцам, что в целях энергобезопасности правильнее всего будет не надеяться на Киев, а помогать развивать обходные маршруты. В-четвертых, «Газпром» юридически так и не оформил отказ от претензий относительно недобора Украиной законтрактованных объемов газа, что может в ближайшее время припомнить.



«Во-первых, заявление Путина призвано подготовить общественное мнение в Европе к возможным проблемам в будущем. Чтобы потом заявить что-то в духе «а я же говорил». А во-вторых, это заявление должно подтолкнуть Украину к своевременной оплате за использованный в октябре газ», - рассказал в комментарии «Главреду» эксперт по вопросам ТЭК Леонид Косянчук.



С этим соглашается и ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельчук. «Это заявление должно показать евросообществу слабость Украины и ее неспособность выполнять контрактные обязательства. Так Россия хочет реабилитироваться за действия, имевшие место в январе этого года», - утверждает для «Главреда» эксперт.



По словам независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, своими заявлениями Путин хочет в который раз продемонстрировать Европе то, что Россия как геополитический субъект ответственна за определенную часть постсоветского пространства.



Зато президент Киевского международного энергетического клуба Q-Club Александр Тодийчук считает, что слова Путина адресованы не только европейской аудитории, но и украинцам. «Это заявление было направлено к европейской аудитории в той части, что не стоит расслабляться, ведь в любое время все может быть плохо, а нужно присоединяться к Северному и Южному потокам. До украинцев посредством этого заявления Путин пытался донести то, что если на президентских выборах мы сделаем не тот выбор, то у нас появятся дополнительные проблемы», - делится с «Главредом» собственными впечатлениями эксперт.



Согласно такому мнению, подобными заявлениями российское руководство, во-первых, продолжает дискредитировать Украину как надежного партнера на фоне того, что Кремль в последнее время сталкивается все с новыми проблемами в реализации собственных обходных трубопроводов. «Если еще два года назад Россия могла реализовать такие проекты самостоятельно, то теперь ей нужны партнеры», - говорит Тодийчук, дескать, так россияне стремятся убедить европейцев в том, что только на украинскую «трубу» полагаться очень опасно.



«Во-вторых, газовая составляющая будет использована для давления в ходе предвыборной гонки в Украине. Мы из Москвы слышим заявления о том, что Тимошенко стремится выполнить взятые на себя обязательства, но Ющенко и Янукович не дают ей этого сделать. Россияне хотят всех предупредить о том, что в случае избрания неугодного им президента они воспользуются возможностью оштрафовать за неотобранный законтрактованный газ. В зависимости от результатов выборов такая перспектива, возможно, будет озвучена в конце января», - допускает Тодийчук.



Между тем наши информированные европейские собеседники в экспертных кругах, пожелавшие остаться неназванными, склоняются к мысли о том, что российская энергетическая политика в отношении Украины не будет зависеть от того, кто станет следующим украинским президентом. По их мнению, кто бы ни стал следующим главой государства, Москва сделает все возможное, чтобы вогнать Киев в газовые долги. После этого Россия начнет разговоры о передаче Украиной каких-то государственных активов за долги. И не исключено, что в этих переговорах будет поднят вопрос о приватизации или по крайней мере вхождении в управление украинской ГТС.



В такой ситуации нокаутирующим ударом может стать объявление Россией штрафных санкций Украине за недобор законтрактованных объемов газа. В данном случае не стоит надеяться на то, что Путин будет придерживаться своего обещания, которое он дал Юлии Тимошенко в Польше, не штрафовать Украину за недобор газа. Российские руководители известны «непоколебимостью» данного слова. Вспомним хотя бы слова Москвы о недопустимости признания сепаратистских республик суверенными государствами. Как известно, именно Россия была первой из трех стран, признавших независимость Южной Осетии и Абхазии.



О том, что россиян в первую очередь интересует украинская газовая труба, говорят и в Центре Разумкова. «Цель российской политики в газовой сфере по отношению к Украине – влияние на украинскую ГТС через аккумулирование «Нафтогазом» долгов перед «Газпромом», - убеждает Омельчук. Он считает, что после президентских выборов в Украине Россия будет настаивать на том, чтобы «Газпром» допустили к украинской ГТС по аналогии с белорусским вариантом – в обмен на погашение долгов. И это будет происходить при любом президенте», - утверждает Омельчук.



По его мнению, основной проблемой Украины могут стать даже не вероятные штрафные санкции за недобор газа, а невыполнение обязательств относительно расчетов за употребленный газ, что сделать будет почти невозможно без привлечения кредитов.



По словам Косянчука, ни при каких условиях никому не дадут приблизиться к управлению украинской ГТС. «В России трезвые люди, которые понимают, что к украинской ГТС их не допустят, даже если б здесь умирало пол-Украины», - уверен он.



О возможности белорусского варианта в газовых отношениях между Киевом и Москвой рассказывает и Нарбут. В комментарии для «Главреда» тот утверждает, что россияне поставили себе задачу – получить контроль над украинской ГТС. По его словам, этому не помешает даже закон о невозможности отчуждения ГТС. Мол, если понадобится, то соответствующие изменения будут приняты.



«Если в который раз начнут страдать европейские потребители, то и у канцлера Германии, и у премьер-министра Франции хватит политического влияния повернуть Украину в нужном направлении. Это давление может быть очень масштабным и системным, особенно в канун подписания договора между Украиной и ЕС об ассоциации, в котором энергетическая безопасность будет занимать главное место», - убеждает Нарбут в реальности сценария о получении россиянами доступа к контролю над украинской ГТС. Кроме того, инфраструктурные элементы могут быть очень полезными, в том числе и для повышения доходности такой теперь финансово шаткой компании, как «Газпром».