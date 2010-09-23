Украина хочет войти в семерку стран мира по с/х продукции

У Украины есть цель войти в семерку крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Об этом журналистам сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, комментируя обнародованное в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявление главы государства Виктора Януковича о том, что Украина готова играть ведущую роль в мире в вопросе борьбы с глобальной проблемой человечества – голодом. «Президент Украины объявил приоритетом своей экономической политики развитие сельского хозяйства. И государственные инвестиции, меры по реформированию этой отрасли экономики позволят нам войти, по крайней мере, в ведущую семерку стран мира по объемам выработанной сельскохозяйственной продукции», - сказал Левочкин. Он также напомнил, что Украина владеет 30% мировых черноземов. В частности, это в целом 60 млн га, 42 из которых необходимо эффективно использовать, сообщает УНИАН.