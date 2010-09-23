Дефицит ПФ достигнет 37 млрд гривен - Тигипко

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко опасается, что дефицит Пенсионного фонда Украины в 2011 году может составить 37 миллиардов гривен. Об этом он заявил, выступая на инвестиционной конференции в Киеве в четверг, 23 сентября, передает «Интерфакс-Украина». Он уточнил, что дефицит Пенсионного фонда в 2008 году составлял 17 миллиардов гривен, в 2010 году вырос до 26,5 миллиарда гривен. «В 2011 году, если не делать никаких изменений, он будет 37 миллиардов гривен», — добавил вице-премьер. Растущий дефицит Пенсионного фонда, по его словам, заставляет правительство принимать быстрые меры по исправлению ситуации. Напомним, согласно Меморандуму с МВФ, Украина намерена реформировать пенсионную систему с целью ее финансового оздоровления, в частности, увеличить требуемый для пенсии стаж и уравнять сроки выхода на пенсию женщин и мужчин.