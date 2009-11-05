Куриные рейдеры

5 ноября 2009, 17:55

Как оказалось, «куриные рейдеры» - это не журналистская гипербола или авторская фантазия.

И тем более это, так сказать, не смешно, поскольку на самом деле речь идет все о том же – о юридически-криминальном беспределе, творящемся в стране уже не первый год при попустительстве властей. Его примеры – чуть ли не на каждом шагу.

В данном случае тема рейдерства коснулась весьма прибыльной отрасли, находящейся, как это ни странно, в период финансово-экономического кризиса на подъеме. Оказалось, что кризисное истощение кошельков вынуждает многих граждан Украины отказаться от столь любимых ими свинины и говядины в пользу более дешевого мясного продукта – курятины. И вот здесь для наших отечественных производителей куриного мяса, сумевших в свое время потеснить с рынка ненавистные им «ножки Буша», наступили совершенно не кризисные времена. А даже наоборот – «Наша Ряба», «Гаврилівські курчата», «Пан Курчак» и им подобные куриные короли и королевы нынче далеко не бедствуют.

Конечно же, не стала исключением из этого ряда и «Курка Чеботурка», принадлежащая Владимир-Волынской птицефабрике. Выжившая в неспокойные 90-е годы минувшего столетия, фабрика дождалась в 2006 году прихода серьезного инвестора, который вложил в развитие производства значительные средства. Контрольный пакет акций выкупила компания Pollentia Enterprises Limited. В период с 2006-го по 2008 г. в развитие фабрики собственник инвестировал более $25 млн. Было начато строительство новой очереди птицефабрики, произведена модернизация убойного цеха и закуплено новое оборудование. За этот период производственные мощности предприятия были увеличены в четыре раза.

Впрочем, как это у нас, к сожалению, водится, прибыльная деятельность предприятия - для собственников не только радость, но и нередко причина головной боли. Вскоре после того, как «Курка Чеботурка» успешно и основательно освоилась на отечественном рынке, кто-то, особенно внимательный к чужим успехам на курином поприще, положил на нее, так сказать, глаз. Собственно, на Владимир-Волынской птицефабрике особое, специфическое внимание к себе со стороны заинтересованных лиц почувствовали где-то в конце мая нынешнего года. А в ночь с 11 на 12 июня группа вооруженных людей в масках захватила территорию фабрики. Старой охране было предъявлено решение суда, согласно которому у фабрики появился уже якобы новый собственник, представителя которого и привезли эти вооруженные люди.

Волынские правоохранители начали расследование по этому делу. Выяснилось, что директор фабрики, вопреки уставным документам, еще в 2006 году пообещал продать акции некоему гражданину из Харькова К., бывшему сотруднику подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Дальнейшие события, в том числе и вынесение «нужных» судебных решений, были, так сказать, «делом техники» и соответствующих договоренностей. Оказалось, что решение о смене собственника предприятия почему-то вынес весьма территориально далекий от Волыни Херсонский суд, хотя ни само предприятие, ни руководство, ни тем более собственники птицефабрики не имеют к Херсону совершенно никакого отношения. Захват произошел с помощью компании-регистратора акций Владимир-Волынской птицефабрики. Сначала ценные бумаги были переведены на саму птицефабрику, а затем директор предприятия акции продал, превышая свои полномочия согласно уставу предприятия, некоему гражданину из Харькова и заменил регистратора – с Луцка на Харьков.

Таким образом, «Курка Чеботурка» приобрела нового, харьковского хозяина, подкрепившего свои полномочия с помощью железного и неоднократно испытанного в нашем государстве незаконного аргумента –рейдерства, то есть банального захвата предприятия.

Как видим, «сюжет» до боли известный и обкатанный многократно.

Тем временем на харьковскую компанию «Финантек», длительное время занимающейся управлением и развитием птицефабрики, началось административное и судебное давление. Под удар попал крупнейший девелоперский проект компании – новый городской микрорайон «Изумрудная долина», поскольку харьковские депутаты отменили свое же, принятое ранее, решение о передаче соответствующей земли в аренду «Финантеку» для реализации данного проекта. Более того, теперь и саму территорию пытаются захватить -- по данной истории уже инициировано свыше 40 судебных исков.

Несомненно, синхронность действий, направленных на конечную цель – окончательное устранение прежнего собственника Владимир-Волынской птицефабрики от права на предприятие, вынуждает сделать вывод о существовании некоего весьма влиятельного «режиссера», непосредственно заинтересованного в том, чтобы «Курка Чеботурка» нашла нового хозяина. Ведь и «нужные» судебные решения, и ночной захват предприятия, и «правильные» депутатские голосования возможны при наличии весьма высокой «крыши» – как в Харькове, так и в столице.

Впрочем, любая крыша может начать протекать. По всей видимости, так будет и в данном случае, поскольку общество, наевшись проплаченных судейских решений и бандитских захватов предприятий, уже отторгает как подобные методы «передела собственности», так и их носителей.
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