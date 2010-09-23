В Украине дорожает мясо

Во второй половине сентября этого года цены на мясо в Украине увеличились на 3-5 гривен за килограмм - в зависимости от региона и вида мяса. Об этом УНИАНу сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). Такой рост стоимости обусловлен, прежде всего, подорожанием скота в живом весе, что связано с использованием для откорма фуража, приобретенного уже по повышенным ценам, считает исполнительный директор УКАБ Елизавета Святкивская. По ее словам, больше всего подорожала говядина, что связано с сокращением поголовья скота и предложения его на убой, а также отсутствием конкуренции со стороны импортеров. По данным УКАБ на 21 сентября, говядина высшего сорта подорожала до 47 грн/кг с 42 грн/кг (оптовая цена) на начало месяца. Менее заметно изменились цены на рынке свинины, чему способствовало поступление импорта полутуш из Европы по цене 23-24 грн/кг (категория Е), аналогичная украинская свинина достигает в цене 33 грн/кг. Импортное сырье позволило приостановить рост цен на украинскую свинину, считает Святкивская, но увеличение производственной себестоимости повлечет за собой как пересмотр цен, так и снижение темпов роста поголовья свиней.