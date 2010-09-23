Парламент изменил сроки выплаты зарплат в Украине

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы». За принятие документа проголосовали 229 народных депутатов, сообщает корреспондент «Главреда». В частности, законом внесены изменения в Кодекс законов о труде. Теперь заработную плату работодатель должен выплачивать в сроки, установленные коллективным договором или другим нормативным актов, но не реже двух раз в месяц. Промежуток между выплатами не должен превышать 16 календарных дней и не позже, чем через 7 дней после оговоренного срока выплаты. Закон также предписывает определять сумму аванса в коллективном договоре или нормативном акте работодателя, согласованном с профсоюзной организацией.