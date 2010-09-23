Луганский завод сможет производить 110 млн шприцев в год

В Луганске был открыт завод по изготовлению медицинских шприцев. На медицинском заводе будут изготавливаться трехкомпонентные шприцы однократного применения, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минздрава. Производственные мощности позволяют изготавливать завода до 110 млн. шприцев в год. Качество изделий будет соответствовать всем мировым стандартам, а технология стерилизации на луганском заводе, по словам специалистов, будет проводиться с использованием газовой смеси оксида этилена, который не имеет аналогов в Украине. «С целью содействия развитию отечественного медицинского производства Правительством Украины утверждена Концепция Общегосударственной целевой экономической программы развития промышленности на период до 2017 года, согласно которой к приоритетам развития отнесены, в частности, отечественное производство диагностических систем, медицинской аппаратуры, а также изделий медицинского назначения для оснащения заведений здравоохранения», - подчеркнул замминистра Александр Гудзенко. По словам чиновника, появление на рынке изделий медицинского назначения однократного использования нового мощного отечественного производителя позволит его стабилизировать, ограничить недобросовестную конкуренцию и защитить украинского потребителя от ее последствий.