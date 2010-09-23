Третий блок ЧАЭС освободили от ядерного топлива

Сегодня третий блок Чернобыльской АЭС был полностью освобожден от отработанного ядерного топлива. Работы по выгрузке топлива завершили в присутствии первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева, сообщает УНИАН. Отходы ядерного топлива перемещены на длительное хранение в пятый отсек хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1). По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций, работы по выгрузке остатков отработанного топлива из блока №3, которых накопилось более 21 тыс. топливных сборок, были начаты 22 января текущего года. Освобождение блока от отработанного топлива является необходимым условием для строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) над существующим объектом «Укрытие» Перемещенное топливо будет временно храниться в ХОЯТ-1 до момента ввода в эксплуатацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива (проект ХОЯТ-2), который ожидается не ранее 2013 года.