В Бердянске продолжаются рейдерские атаки на ключевое предприятие

Остановка или вмешательство недружественных бизнес-структур в хозяйственную деятельность уникального украинского пищевого масляного терминала компании «Агро-КЛАСС», более 10 лет работающего в Бердянском порту, может подорвать доверие международных партнеров и традиционно прочные позиции Украины на мировом рынке подсолнечного масла. Такие опасения высказывают руководители масложиркомбинатов Запорожской области. «В Украине грамотно обеспечить гарантии качества подсолнечного масла, перегрузить продукт, при этом соблюдая все, даже самые жесткие требования европейских партнеров и профильной международной ассоциации FOSFA, могут единичные компании, одна из которых – бердянский масляный стивидор «Агро-КЛАСС», - объясняет коммерческий директор Пологовского масложиркомбината Виктор Шаповаленко. По его словам, это единственный терминал, не прекращавший перевалку масла через порт Бердянск даже в разгар скандала 2008 года, когда отечественным производителям подсолнечного масла был закрыт путь на рынок Европы. Именно терминал «Агро-КЛАСС» обеспечивал выполнение контрактов крупнейших маслозаводов юго-востока Украины. Сегодня остановка предприятия такого класса будет означать значительные финансовые потери для комбинатов не только Запорожской, но и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. Причиной для волнений у производителей стратегического для Украины продукта стало непрекращающееся уже два года подряд давление на предприятие со стороны оффшорных бизнес-структур и представителей судебной власти. «Два года назад один из зерновых трейдеров пытался забрать терминал и предложил развивать какое-то другое направление, на что мы, конечно, ответили отказом. Потому что основа успеха «Агро-КЛАССа» – имя и репутация украинского надежного партнера. Мы нарабатывали все это годами, как и профессиональные знания и свой колоссальный опыт. Без этого компания будет всего лишь постройкой на причале, и бизнес прекратит существовать», - говорит замдиректора «Агро-КЛАССа» Ирина Ласица. Она уточнила, что после этого инцидента начали поступать жалобы во все контролирующие инстанции, а также были открыты судебные дела. По словам Ласицы, суды зачастую проходили без уведомления руководства компании. И о результатах разбирательства, например, аресте имущества и блокировании хозяйственной деятельности предприятия, на «Агро-КЛАССе» узнавали от судебных исполнителей. Последним шагом рейдеров, говорит Ласица, была попытка силового захвата предприятия в августе 2010 года. Официально процедура представляла собой визит сотрудника Государственной исполнительной службы, которому было поручено исполнить решение Хозяйственного суда Запорожской области. Судья Татьяна Азизбекян постановила изъять документы ООО «Агро-КЛАСС», начиная с 2008 года, и передать их в Хозяйственный суд Запорожской области, а также наложить арест на движимое и недвижимое имущество ООО «Агро-КЛАСС». На практике исполнение решения суда выглядело как захват, говорят на предприятии. «Время для работы исполнительной службой было выбрано очень «профессионально». Беспредел произошел во второй половине дня в пятницу, когда в офисе был лишь секретарь, все руководство было в командировке. Без какого-либо предупреждения, письменного или телефонного, работники исполнительной службы пришли изымать оригиналы документов за последние 2 года», - недоумевает Ласица. Ситуацией обеспокоен и начальник Бердянского морского порта Николай Ильин. По его словам, компания «Агро-КЛАСС» на сегодня – один из самых надежных партнеров порта, благополучие которого напрямую зависит от работы «Агро-КЛАССа». А это и своевременные выплаты заработной платы, и отчисления в Госбюджет, и поддержка соцпрограмм. «Если работу терминала, с которым работает почти полмира, все-таки остановят, для порта это будет очень тяжелым испытанием. Порт недополучит около 200 тысяч тонн грузопотока, соответственно в разы упадут судозаходы, что является важной статьей доходов порта, и как результат, можно будет забыть о прочистке канала, дноуглубительных работах», - с сожалением отмечает и.о. начальника Бердянского МТП. На сегодняшний момент юристами компании «Агро-КЛАСС» направлены жалобы в Высший совет юстиции и Генеральную прокуратуру на действия представителей Запорожского хозяйственного суда и исполнительной службы Бердянского района. ООО «Агро-КЛАСС» работает на рынке с 1997 года, ежегодно переваливает около 180 тысяч тонн подсолнечного масла. Является самым крупным налогоплательщиком в Бердянской районе. Ежегодные отчисления в бюджет составляют около 8-9 млн грн. Предприятие работает согласно нормам международной ассоциации «FOSFA», имеет сертификаты качества международных стандартов ISO 14001, ISO 9001, а также сертификаты по системе управления безопасностью продуктов питания ISO 22000.