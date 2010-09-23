Азаров пообещал развивать морское хозяйство

Морехозяйственный комплекс Украины ближайшие годы будет активно развиваться. Об этом в эфире одесского телевидения заявил премьер-министр Николай Азаров, пишет «Интерфакс-Украина». Азаров сообщил, что государство намерено провести масштабную модернизацию портов страны, а затем восстановить ее морской и речной флот. Приоритетными направлениями премьер назвал использование устья Дуная, создание «единой сети морского хозяйства», развитие партнерских программ с другими странами, связанными морскими путями с Украиной. Кроме того, по словам Азарова, правительство планирует в течение двух-трех лет создать в Одесской области терминал по приемке сжиженного газа, на строительство которого предполагается направить около $1,5 млрд. Напомним, в четверг, 23 сентября, премьер-министр Украины Николай Азаров находится с рабочим визитом в Одесской области.