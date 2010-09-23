МВФ прогнозирует экономический рост в Украине

Международный валютный фонд прогнозирует экономический рост в Украине, Беларуси и Грузии на фоне улучшения ситуации в мировой экономике. Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс Альер сегодня в ходе инвестиционного форума, организованного компанией BG Capital, пишет УНИАН. В то же время, по его словам, хотя экономика Украины стабилизировалась, «не стоит останавливаться на достигнутом». По мнению Альера, приоритетами, на которых следует сконцентрировать внимание украинскому правительству, должны стать сокращение дефицита госбюджета, а также снижение соотношения государственного долга к ВВП. По оценке представителя МВФ, такое соотношение по итогам текущего года составит около 41%. Напомним, ранее в МВФ заявили, что экономика Украины уже восстановилась.