На бизнес «навесят» дополнительный налоговый сбор - Продан

«Благодаря» новому Налоговому кодексу весь бизнес будет платить дополнительный налоговый сбор. Об этом заявила экс-глава Совета предпринимателей Оксана Продан, пишет Gazeta.ua. «Вроде налогов стало меньше, но предполагается сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности. Он делится на два вида. Первый - это сбор за торговлю. Его будут платить абсолютно все торговые точки. Второй - сбор за некоторые предоставляемые услуги». Она отметила, что перечень услуг, предоставляемых в налоговом кодексе нет. Его будет устанавливать Кабмин. «Могут отнести к ним информационные услуги, рекламные, юридические, парикмахерские, что угодно. Поэтому весь бизнес будет платить дополнительный налог - дополнительный сбор», - отметила Продан. По ее словам, собирать такой сбор будут на местном уровне. Это дополнительная возможность «сбить» средства с предпринимателей. «Например, сегодня предприниматели платят рыночный сбор. Его собирает администрация рынков. Так вот услуги администрации рынка намного дороже, чем государственная пошлина», - добавила она. Напомним, 21 сентября Кабинет Министров Украины внес в парламент проект Налогового кодекса.